Utravel e Coinbar portano il pagamento in criptovalute nel mondo dei viaggi. La società del gruppo Alpitour unisce le forze con l’azienda specializzata in criptovalute aprendo una nuova opportunità per i giovani viaggiatori.

In questo modo la community di viaggiatori Utravel potrà utilizzare il sistema di pagamento CoinbarPay. In particolare potrà: ricercare e prenotare i viaggi direttamente dal sito Utravel utilizzando Coinbarpay come metodo di pagamento sicuro e veloce, spendendo direttamente i propri asset digitali come Bitcoin e altre criptovalute; gestire le prenotazioni e i pagamenti in modo facile e intuitivo all’interno del sito Utravel; accedere a promozioni esclusive e vantaggi riservati grazie all’utilizzo di valute virtuali e token.

“L’obiettivo di questa partnership è rivoluzionare il modo in cui i giovani viaggiano, abbattendo le barriere finanziarie e aprendo nuove possibilità a una generazione di esploratori digitali”, sottolinea il ceo di Coinbar, Antonello Cugusi.

Gianluca Di Donato, ceo e founder di Utravel, aggiunge: “Da sempre ci definiamo una Travel Tech Company, la collaborazione con Coinbar ci permette ancora una volta di mettere il cliente al centro e dar la possibilità a Millenials e GenZ di vivere un’esperienza di acquisto 100% smart”.