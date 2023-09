Santanché: “‘Open to Meraviglia’ sta funzionando, la rifarei”

11:19

“La ripeterei, senza dubbio. È una campagna che funziona: tutti ne parlano sempre e il riscontro avuto è stato notevole”. Il ministro del Turismo Daniela Santanchè difende a spada tratta ‘Open to Meraviglia’, la campagna social che ha suscitato polemiche sui contenuti e un’indagine della Corte dei Conti del Lazio per danno erariale.

Pubblicità

“Mi piace pensare - aggiunge - che, tra i fattori del grande ritorno dei flussi turistici stranieri, ci sia anche la campagna della Venere, che punta a rafforzare l’attrattività del ‘marchio Italia’ all’estero e a coinvolgere di più le giovani generazioni”.



"Abbiamo il dovere di dare risposte"

Dalle colonne di La Stampa il ministro interviene anche sulla polemica per l’aumento dei dipendenti del suo dicastero. “Noi - sostiene - abbiamo il dovere di dare risposte a un settore altamente strategico per l’economia nazionale, dato che rappresenta, tra diretto e indiretto, il 13% del Pil italiano. Per farlo - precisa - è necessario rafforzare in maniera sostanziale l’organico di un ministero, come quello del Turismo, che è di recente istituzione, e di dotarlo delle risorse adeguate al fine di allineare sempre di più le politiche e le strategie ai reali bisogni della filiera del settore”.