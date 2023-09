Italia chiama Messico: il fam trip Enit per i t.o. del Mice e del lusso

13:27

Un fam trip dedicato a 12 tour operator messicani per sottolineare l’importanza e la necessità di intensificare il turismo della destinazione Italia. È l’iniziativa promozionale realizzata da Enit con il supporto delle Regioni Lazio e Campania, che fa seguito anche all’apertura del collegamento diretto Città del Messico-Roma, operato da Aeromexico.

I t.o. coinvolti sono tra i principali del mercato messicano, e operano nei settori Mice/corporate e lusso; per ciascuna azienda partecipano i top manager e i direttori. L’Italia vuole presentarsi come meta versatile, che combina cultura, storia, gastronomia e bellezze naturali... (continua a leggere su HotelMag)