Esperienze nella Penisola, dove spendono i turisti stranieri secondo Mastercard

10:45

Crescono le presenze turistiche in Italia. A confermarlo sono i risultati della ricerca condotta dal GeoSpending Observatory di Mastercard e presentati in occasione del Sud Innovation Summit a Messina.

Monitorando i pagamenti digitali degli ultimi 12 mesi, emerge come la spesa dei turisti stranieri sia cresciuta del 30%, con un +114% nella spesa per le cosiddette 'esperienze uniche di viaggio'. A dominare la classifica sono gli europei con i tedeschi in primis (22%), seguiti dagli svizzeri (10%). Bene anche gli statunitensi (8%) e i cittadini britannici (8%).



“Le nostre analisi dedicate alle singole regioni e comuni confermano il trend dell’economia esperienziale tra i turisti italiani e stranieri - commenta Saverio Mucci, government engagement vice president Italy di Mastercard -. Si tratta di un elemento sul quale le regioni possono e devono puntare per affinare la loro attrattività e potenzialità di sviluppo".



Gaia Guarino