Valle d'Aosta: si apre la stagione neve del cambiamento

Ha preso il via, in Valle d’Aosta, la stagione invernale più lunga di sempre. È, infatti, già aperto il comprensorio sciistico Cervino Ski Paradise di Breuil-Cervinia, che resterà in funzione sino all’8 settembre del prossimo anno. È la novità della regione per stagione invernale 2023/24, che prevede, tra l’altro, il Matterhorn Cervino Speed Opening, che porterà in Val d’Aosta, per la prima volta, una discesa libera di Coppa del Mondo.

“La Valle d’Aosta – ha affermato l’assessore regionale a Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques – si distingue per l’altitudine delle proprie montagne e per i comprensori sciistici più alti d’Italia e tra i più alti d’Europa, e può quindi fare affidamento su un innevamento naturale, oltre che di neve programmata grazie alla dotazione di impianti, in maniera mirata, quindi, a soddisfare le esigenze della clientela”.



Novità importante della strategia della Regione, si legge su Hotelmag, è il progetto ‘Lo sci per tutte le abilità’, realizzato con fondi regionali e con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’Avviso per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità.



Le iniziative previste riguardano la mappatura dei comprensori sciistici per individuare le zone pilota e delle attività ricettive, di ristorazione e servizi accessibili alle persone con disabilità, oltre che l’individuazione dell’attrezzatura e dei facilitatori per la pratica di sci alpino, snowboard, sci nordico e attività con guide alpine. Sarà realizzata una sezione dedicata all’offerta turistica e ai servizi sul sito lovevda.it. I comprensori interessati e classificati come zone pilota sono: Pila, Courmayeur, Nus-Saint-Barthélemy, Breuil-Cervinia e Gressoney Saint-Jean.



Verrà, inoltre, promossa una specifica formazione per maestri di sci, guide alpine, pisteurs-secouristes e operatori del turismo, e la realizzazione di 10 tirocini per persone con disabilità motoria, sensoriale e intellettiva nei servizi turistici.