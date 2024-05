Go First, la situazione precipita: il pretendente si tira indietro

Nishant Pitti, fondatore della piattaforma di viaggi EaseMyTrip, ha ritirato la sua proposta per il salvataggio di Go First. Si trattava di uno dei principali pretendenti per la ristrutturazione della compagnia aerea indiana, attualmente in stato di insolvenza.

Secondo quanto riporta travelmole.com ora gli slot del vettore potrebbero essere distribuiti ad altre compagnie aeree.

Pitti avrebbe affermato di essersi ritirato dopo un’attenta valutazione, al termine della quale avrebbe deciso di concentrarsi su altre priorità strategiche.

La compagnia era rimasta a terra circa un anno fa; il vettore aveva messo sotto accusa i motori, che avrebbero costretto molti aerei a restare fermi.