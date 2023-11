Il successo della Sardegna, Olbia prima meta del 2024 per gli spagnoli

09:49

Ha superato addirittura Tokyo, Taipei e Boston. Nel 2024 Olbia sarà la prima destinazione al mondo scelta dai turisti spagnoli per le vacanze estive. I dati sono quelli di Skyscanner, che con il suo Centro studi ha rilevato come la parola chiave ‘Olbia’ sia stata la più digitata dai principali portali mondiali di ricerche, seguita da città come Osaka e Tokyo in Giappone, Ho Chi Minh City in Vietnam, Taipei in Taiwan, Zadar in Croazia, Kutaisi in Georgia, Ponta Delgada nelle isole Azzorre, Boston negli Stati Uniti e Faro in Portogallo.

Lo scorso anno, riferisce Italia Oggi, le presenze di turisti spagnoli a Olbia sono state 23.500 e quasi 305mila quelle in tutta la Sardegna. Dal report di Skyscanner risulta poi che 4 spagnoli su 10 prevedono di spendere di più nel 2024 rispetto al 2023. Oltre al prezzo influiscono altri fattori come la cultura locale, i monumenti, la storia e l’esperienza di assistere a concerti o visitare luoghi di film e serie Tv, come appunto la Gallura, dove è stato ambientato e girato in parte il film La Sirenetta di Disney.