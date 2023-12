10:40

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm approvato il 30 ottobre in Consiglio del ministri, contenente il Regolamento di organizzazione del Ministero del Turismo. Il provvedimento entrerà in vigore il 20 dicembre e, oltre a definire i compiti della titolare del dicastero, Daniela Santanchè, definisce anche l’assetto degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.

Secondo quanto riporta l'articolo 2 comma 2 il Ministero "è articolato in quattro Direzioni generali, coordinate da un Segretario generale".



Uffici di diretta collaborazone

Gli uffici di diretta collaborazione sono: l’Ufficio di gabinetto; l’Ufficio legislativo; la Segreteria del Ministro; l’Ufficio stampa; e le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.



I capi degli uffici sono nominati direttamente dal titolare del Mitur per la durata massima del relativo mandato governativo.



Per quanto riguarda il personale, il Ministero del Turismo può contare su un organico complessivo di 324 dipendenti.



Il Dpcm è consultabile a questo link