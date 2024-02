Basilicata, incoming in ascesa grazie ai turisti stranieri

13:27

Pubblicità

Cresce l’incoming della Basilicata. E non solo rispetto allo scorso anno. “Gli arrivi dall’estero nel 2023 - ha spiegato il presidente della Regione, Vito Bardi, in occasione di un forum organizzato da Il Sole 24 Ore - sono stati di gran lunga superiori non solo al 2022, ma anche al 2019, quando Matera era Capitale europea della Cultura. Parliamo di un incremento del 43,6% di turisti stranieri in arrivo e del 34,4% di presenze”.



Bardi ha poi puntato l’attenzione sui nuovi progetti in cantiere: “Maratea è tra le città finaliste per diventare Capitale italiana della Cultura nel 2025, mentre la città di Tito è entrata tra le finaliste per diventare Capitale italiana del libro. Due sfide importanti che già sono un riconoscimento d’eccellenza”.



Ma un ruolo rilevante lo rivestiranno anche le attività connesse alla valorizzazione del Turismo delle Radici, “un segmento di viaggio su cui - ha precisato Baldi - abbiamo deciso di puntare”.

Amina D'Addario