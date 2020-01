Le isole Faroe 'chiuse per manutenzione'

15:38

Anche nel 2020 le isole Faroe replicano lo ‘Shutting down for maintenance’: per un fine settimana, l'arcipelago situato tra la Norvegia e la Danimarca chiuderà per tre giorni ai turisti.

Motivo dello stop? La possibilità di accogliere i volontari che, in cambio di vitto e alloggio, daranno una mano a ripulire e migliorare le infrastrutture.

Pubblicità

Turismo in crescita

Come riportato da La Stampa infatti le Faroe sono passate dai 68 mila turisti del 2013 ai 150 mila del 2019, più del doppio della popolazione complessiva delle 18 incontaminate isole.

Dal 15 al 17 aprile 2020 i turisti non potranno accedervi in quanto le Faroe resteranno ‘Chiuse per manutenzione’. Quest’anno in 24 ore sono arrivare le richieste di 5mila 886 persone da 95 paesi

I cento volontari selezionati lavoreranno su 14 siti turistici che includono Slættaratindur, la montagna più alta delle isole Faroe. “Per noi il turismo non è solo una questione di numeri - ha spiegato Guðrið Højgaard, direttore di Visit Faroe Islands -. Diamo il benvenuto ai visitatori delle isole ogni anno ma abbiamo anche una responsabilità nei confronti della nostra comunità e del nostro bellissimo ambiente. Ecco perché il nostro obiettivo è preservare e proteggere le isole, garantendo una crescita sostenibile e responsabile».