Emergenza incendi in Australia: dall'ente una pagina web con tutte le indicazioni

09:27

“La maggior parte delle destinazioni in Australia rimane sicura e continua ad accogliere i visitatori. Tutti gli aeroporti internazionali operano regolarmente”. Queste le parole con cui Tourism Australia intende rassicurare i turisti che si accingono a entrare nel Paese.

Informarsi prima di partire

Turisti che tuttavia sono invitati dall’ente a cercare le informazioni più aggiornate sul proprio itinerario prima della partenza, mettendosi in contatto con l’adv, il tour operator o il fornitore di servizi per ricevere consigli e aggiornamenti su come visitare in sicurezza il Paese.



L’ente ha creato una pagina web che mostra quali aree siano state interessate dagli incendi, in modo da garantire agli operatori e ai viaggiatori informazioni dettagliate. La pagina è stta sviluppata in partnership cn gli Stati e i Territori australiani e verrà aggiornata quotidianamente.



"Continuate a venire nel Paese"

La situazione è grave, inutile nasconderlo, ma Tourism Australia lancia un appello ai viaggiatori: "Il modo migliore per supportare l’Australia, le comunità australiane e il settore turistico – spiega l’ente – è continuare a viaggiare nel Paese”.



E invita i turisti impossibilitati a recarsi in una determinata area del Paese a riprogrammare l’itinerario, invece di annullarlo.

In base agli ultimi aggiornamenti tra le aree interessate ci sono le Blue Mountains e la South Coast nel New South Wales, mentre su Canberra grava una nube di fumo. Altra area coinvolta negli incendi è Kangaroo Island, nel South Australia, insieme all’Australia’s Golden Outback, nel Western Australia.



“Tuttavia - specifica l’ente - le condizioni possono cambiare rapidamente e pertanto invitiamo i viaggiatori a verificare le informazioni più aggiornate anche sui siti web regionali".