Continua la corsa di Gerusalemme: aumentano gli arrivi dall'Italia

13:49

Il momento d'oro di Gerusalemme continua. La trasformazione degli ultimi anni ha portato i turisti italiani a crescere fino a toccare quota 95mila nel settembre 2019, mentre l'anno precedente erano stati 108mila nell'arco dei 12 mesi, ovvero il 57% in più rispetto al 2017.

Tra i motivi, il fatto che la destinazione sia una città culturale punto di riferimento delle tre principali religioni monoteiste, oltre alla presenza sempre crescente di eventi che spaziano dallo sport (come la Winner Marathon) allo spettacolo, fino al food con il Festival Gastronomico di novembre.



"Non dimentichiamoci poi della facilità di raggiungere Gerusalemme ed Israele - precisa Elisa Eterno (nella foto) account manager dell'ente del turismo Israeliano - grazie agli ottimi collegamenti con l'Italia tramite El Al, la compagnia di bandiera, Alitalia ed una new entry: dal 2 marzo, infatti, anche Neos sarà un vettore utile per raggiungere Gerusalemme"



Mariella Lamonica