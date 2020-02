Una nuova capitale per l’Egitto

15:30

Nuova capitale amministrativa e finanziaria per l’Egitto, che vedrà la conclusione della prima fase del progetto già nei prossimi mesi. Come riportato da Il Post, in questa sede, la cui realizzazione è cominciata nel 2016, verranno trasferiti i principali ministeri e uffici governativi, la sede del Parlamento e le ambasciate straniere.

Pubblicità

La nuova città, che non ha ancora un nome, si trova tra il Nilo e il Mar Rosso, circa 40 chilometri a est de Il Cairo, in una zona desertica in gran parte sottosviluppata. La sua estensione, pari a circa 730 chilometri quadrati, la poterà al termine dei lavori a ospitare ospitare sei milioni e mezzo di abitanti. Avrà 650 chilometri di strade, un aeroporto internazionale, mille200 moschee e chiese, più di 500 ospedali e cliniche, 21 zone residenziali, un parco più grande di Central Park, un fiume artificiale, più di venti grattacieli. In una zona limitrofa sono in fase di realizzazione anche la futura residenza del presidente Al Sisi e il quartiere diplomatico.



La necessità di costruire una nuova capitale si deve innanzitutto alla sovrappopolazione. Il Cairo conta oltre 20 milioni di abitanti e ha servizi e infrastrutture inadeguati. L’Egitto, in generale, ha appena superato la soglia di 100 milioni di abitanti, la maggior parte dei quali vive nella valle e nel delta del Nilo. La stima è che il Paese assorbirà oltre 150 milioni di abitanti nel 2050: ogni anno ci sono 2,5 milioni di abitanti in più e milioni di giovani che entrano nel mercato del lavoro. La scelta di spostare il centro del potere verso est è poi motivata dalla volontà di un avvicinamento al canale di Suez ma anche alla penisola del Sinai, politicamente instabile.



I tempi previsti per la realizzazione dell’intero progetto non sono stati resi pubblici. Entro i prossimi mesi, però, la prima fase – che comprenderà un terzo del perimetro complessivo della città – dovrebbe essere ultimata. Nel frattempo, nel gennaio del 2019 sono state inaugurate la più grande moschea del Paese e la più grande Basilica cristiana di tutto il Medio Oriente dedicata alla Natività di Cristo.