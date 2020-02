Praga alla conquista della meeting industry

16:21

Praga si presenta come destinazione ideale per meeting e congressi e prenota un appuntamento con il settore italiano. La data è da definire. "Ma a inizio estate organizzeremo un workshop dedicato al comparto Mice, con operatori della Repubblica Ceca a disposizione dei colleghi italiani" ha spiegato Lubos Rosenberg (nella foto), direttore di Czech Tourism Italia. La capitale in effetti riscuote sempre maggiore successo.

Nell'ultimo global ranking Icca è al nono posto mondiale, davanti a metropoli come Bangkok e Hong Kong. E lo dimostrano gli investimenti. Accanto al Prague Congress center, nel 2019 ha aperto il modernissimo O2 Universim (21 sale, capacità totale di 10mila persone) e molti hotel sono stati ristrutturati in chiave Mice, come il Radisson Blue, il Grandium Hotel Praga e il Golden Prague (nuovo nome dell'InterContinental) che riaprirà il 1 maggio totalmente rifatto.



Adriano Lovera