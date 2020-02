Las Vegas verso l’up level, nasce il complesso Hilton con brand di lusso

13:02

Novità in arrivo per il target up level a Las Vegas. Nell’estate 2021 aprirà, infatti, il primo complesso turistico che riunisce tre marchi high end di Hilton. È stato dato annuncio dell’accordo, infatti, fra Hilton e Resorts World Las Vegas.

Il complesso, in fase di sviluppo, riunirà i marchi Hilton Hotels & Resorts, Conrad e LXR, il nuovissimo marchio di lusso della catena nordamericana e prevede un investimento di 4,3 miliardi di dollari.



“Il nostro impegno – dice Scott Sibella, presidente di Resorts World Las Vegas – è quello di ridefinire lo standard degli hotel di lusso a Las Vegas. Per questo è stato naturale per noi collaborare con Hilton, uno dei leader nel settore alberghiero globale”.



Il complesso avrà un teatro con una capacità di 5.000 persone; 32.500 metri quadrati di spazio per meeting e convention; sette piscine; centro benessere e palestra. Inoltre, metterà a disposizione sia ristoranti informali che di alta cucina.