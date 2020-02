16:21

Nuovo aggiornamento dalle Bahamas, che in base a quanto confermato da Maria Grazia Marino (nella foto), senior regional manager di Bahamas Tourist Office, stanno tornando alla completa normalità dopo il passaggio lo scorso anno dell’uragano Dorian. Anche le isole Abaco, le più colpite, stanno recuperando velocemente.

La situazione aggiornata

“Mentre Marsh Harbour, Central Abaco e diversi cay continuano la fase di ricostruzione, molti alberghi, compagnie aeree, traghetti e attrazioni hanno ripreso l'attività e sono pronti ad accogliere i visitatori. Una delle cose migliori che si possa fare in questo momento è proprio quella di incoraggiare i visitatori a visitare Abaco e i suo cay”.

Tra le strutture aperte, ci sono The Sandpiper Inn, Delphi Club, Black Fly Bonefish Lodge, The Abaco Club on Winding Bay e Abaco Inn.

A primavera riapriranno anche il Firefly Sunset Resort e Green Turtle Club Resort & Marina.



I collegamenti e i porti

Sul fronte dei collegamenti aerei, “Bahamasair - spiega la Marino - offre voli giornalieri da Nassau a Marsh Harbour e da Nassau a Treasure Cay quattro volte la settimana. Bahamasair ha anche voli diretti da West Palm Beach a Marsh Harbour quattro volte la settimana. Silver Airways offre voli da Ft Lauderdale a Marsh Harbour cinque volte la settimana, mentre Cherokee Air offre voli tra la Florida e Abaco. Air Unlimited offre voli da Orlando su Marsh Harbour e Treasure Cay. Infine, Makers Air offre voli da Fort Lauderdale a Marsh Harbour due volte la settimana e Western Air ha voli regolari tra Nassau e Marsh Harbour”.

Anche nell’ambito dei collegamenti marittimi, la situazione sta tornando alla normalità: “I porti di Marsh Harbour e Coppers Town sono operativi. Castaway Cay è regolarmente aperto e Disney Cruise Line fa scalo quattro giorni a settimana”.