“Non è il momento giusto per le restrizioni ai viaggi in Italia”. A dichiararlo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in risposta a una domanda di un cronista durante la conferenza stampa indetta alla Casa Bianca sull’emergenza coronavirus.

“Abbiamo già intensificato i controlli sulle persone che arrivano da Paesi dove il virus si è diffuso - ha aggiunto, come riporta corriere.it -. Certo l’Italia è un problema. Faremo controlli, vediamo cosa succede”.

"La nostra priorità è la sicurezza e la salute degli americani- ha aggiunto il vicepresidente Mike Pence -; anche se i rischi per il pubblico americano restano bassi, lavoreremo per avere le risorse necessarie a rispondere all'emergenza".