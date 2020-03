12:27

“L’attività turistica nelle Canarie è normale, nonostante la complessità della situazione attuale”. Arriva dal Ministero del Turismo delle isole l’aggiornamento sull’emergenza coronavirus. "Sulle isole – continua la nota – non sono stati rilevati nuovi casi positivi al coronavirus e, intanto, nelle ultime ore è stato convocato il Consiglio del Turismo delle Canarie, che ha riunito istituzioni pubbliche ed enti economici e sociali nell’intento di trovare il modo migliore per superare l’attuale situazione".

L'ultimo caso positivo rilevato nell’arcipelago è stato lo scorso 2 marzo; si trattava di un turista del Regno Unito asintomatico, che alloggiava nell’hotel di Tenerife dove sono stati rilevati altri casi di contagio. "Il piano di partenze dall’hotel - riferisce il ministero - sta seguendo il protocollo stabilito. Ieri sono andati via 238 ospiti, ma la loro partenza è soggetta a tre condizioni: devono essere asintomatici, devono dare un risultato negativo al test del coronavirus 24 ore prima della partenza e il Paese di origine deve disporre di un processo stabilito che garantisca una buona assistenza di follow-up all’arrivo".



L’Ente del Turismo delle Isole Canarie, conclude lo statement, continuerà a promuovere attivamente le isole come destinazione turistica sicura e protetta, "mantenendo contatti costanti con i tour operator e le compagnie turistiche”.



Il gruppo di cinque italiani risultato positivo al test il 24 febbraio è ricoverato in isolamento all’ospedale, ma per fortuna resta in buona salute.