Visit California lancia il video 'Resisti, Italia'

11:58

Visit California scende in campo a sostegno dell’Italia e lancia un video ‘Resisti, Italia’, che ha lo scopo di sottolineare la vicinanza in risposta all’emergenza coronavirus in Italia, mercato chiave internazionale per lo stato americano.

Visit California ha realizzato il video in collaborazione con San Francisco Travel, Los Angeles Tourism, Visit Anaheim, Universal Studios Hollywood, Visit West Hollywood, Visit Mammoth, Visit Palm Springs e Santa Barbara.



“Per la California, l’Italia è uno dei principali mercati internazionali, con cui condividiamo importanti legami culturali e storici - ha affermato Caroline Beteta, presidente & ceo di Visit California -. L’industria turistica californiana è vicina ai nostri partner in Italia: in questi momenti difficili, siete sempre nei nostri cuori. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme per ispirare i viaggiatori italiani a sognare in grande nel Golden State il prima possibile: Dream Big!” .



Visit California ha agito per ribadire il proprio impegno nei confronti dell’industria turistica in Italia e la propria vicinanza a tutti gli italiani che sognano di viaggiare in California. L’organizzazione ha ridefinito i propri piani di marketing in Italia e ha in programma di realizzare investimenti per supportare le attività in Italia non appena il mercato sia pronto a rilanciare i viaggi outbound.

Per vedere il video ‘Resisti, Italia’ clicca qui.