Interscambi Cina - Italia: sarà una ripresa durissima

Mentre la situazione va normalizzandosi in Cina, in Italia siamo in piena emergenza. E volendo tentare un bilancio a medio termine, come sottolineato dal Sole 24Ore, dal punto di vista economico il coronavirus avrà effetti enormi, anche sul fronte dell'interscambio con la Cina e degli effetti sull’esportazione del Made in Italy nel mondo.

Secondo le prime proiezioni, al di là dei crolli borsistici, i riflessi saranno drammatici, molto più di quanto successe nel 2003 con la Sars che, in poche settimane, fece sparire 25,3 miliardi di dollari del Pil cinese. Già una decina di giorni fa il coronavirus aveva mandato in fumo 50 miliardi. I contraccolpi, considerando solo l'interscambio con la Cina, saranno molto pesanti per il made in Italy.



Ad esempio prima della pandemia i cinesi acquistavano quasi un terzo del totale dei beni di lusso prodotti in Italia e, nel 2020, il turismo avrebbe dovuto portarci qualcosa come 4 milioni di turisti da Pechino e dintorni. Numeri che attualmente non rispecchiano assolutamente più le previsioni per il futuro.