Disney Parks dona 100mila mascherine agli ospedali americani

di fzucco

21:00

Dopo aver chiuso tutti i suoi parchi divertimento e sospeso le crociere a causa del Covid-19, Disney Parks ha deciso di scendere in campo e prestare il proprio contributo al fine di aiutare il personale sanitario impegnato nella lotta contro l'epidemia a superare l'emergenza fornendo loro indumenti protettivi e forniture mediche.

Stando a quanto riporta il blog di Disney Parks, infatti, la società ha donato oltre 100mila mascherine N95 agli stati americani attualmente più colpiti dal virus (New York, California e Florida) e non solo.



Ha inoltre fornito all'organizzazione no profit MedShare 150mila impermeabili che verranno distribuiti agli ospedali.