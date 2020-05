Unwto chiede ai Governi di allentare le restrizioni ai viaggi

12:57

Tutti i Paesi del mondo hanno adottato politiche restrittive per quanto riguarda gli arrivi dall’estero. Ad affermarlo è l’Unwto, che sottolinea che ormai il 100% dei Paesi ha dei vincoli per i viaggi a causa dell’emergenza Coronavirus.

Come spiega ansa.it, su un totale di 217 mete, 156 hanno bloccato completamente gli arrivi dall’estero; nel 25% dei casi le restrizioni sono in vigore da almeno 3 mesi, nel 40% da almeno 60 giorni.



Il segretario dell’Unwto Zurab Pololikashvili (nella foto) ha spronato i Governi a lavorare in maniera responsabile all’allentamento delle misure restrittive ai viaggi, dal momento che “riaprire il mondo al turismo - ha affermato - metterà al sicuro posti di lavoro, proteggerà i mezzi di sussistenza e consentirà al nostro settore di riprendere il suo ruolo vitale nella promozione dello sviluppo sostenibile”.