La Spagna riapre le porte all’Italia, ma è obbligatoria la quarantena

10:54

La Spagna riapre le porte ai cittadini italiani. Il Governo del Paese ha infati deciso di revocare il blocco dei voli diretti e dei collegamenti marittimi dal nostro Paese in vigore dall'11 marzo a causa della pandemia di coronavirus. Essendo però ancora in vigore lo stato d’emergenza, spiega lastampa.it, i visitatori provenienti dal nostro Paese saranno obbligati a osservare un periodo di autoisolamento di 14 giorni, così come tutti i visitatori provenienti dagli altri Stati.

Intanto, per tentare di arginare la diffusione del virus il Governo ha deciso di rendere obbligatorio l’uso delle mascherine non solo sui mezzi di trasporto, ma anche nelle strade, qualora non possa venire rispettata la distanza di sicurezza minima di due metri. Oggi stesso, poi, è previsto in Parlamento il voto sulla richiesta del Governo di prorogare per la quinta volta lo stato di emergenza, in vigore dal 14 marzo.