Parigi, a un anno dall’incendio riapre la piazza davanti a Notre Dame

A più di un anno dall’incendio che causò gravissimi danni alla cattedrale Notre Dame, a Parigi riapre al pubblico il piazzale antistante. Il luogo è tra i più noti della capitale francese poiché da lì si può tuttora ammirare la facciata della chiesa gotica più famosa del mondo.

Come mostra un video pubblicato su Twitter dalla sindaca Anne Hidalgo, la piazza è stata totalmente ripulita dalle polveri prodotte dall’incendio. L’emergenza Covid-19 ha fatto slittare il momento della riapertura che avrebbe dovuto essere a inizio anno, ma da qualche giorno è possibile passeggiare sul pavé mantenendo le opportune distanze.



Per quanto riguarda il restauro di Notre Dame, i tempi sono invece ancora lunghi: si parla del 2024 come data di un possibile completamento dei lavori.