La Giamaica si prepara alla riapertura in sicurezza ai visitatori stranieri

Il ministro del Turismo della Giamaica, Edmund Bartlett, ha riportato il comparto al centro della scena cominciando a delineare le prime misure da realizzare dopo la riapertura graduale dei confini ai visitatori internazionali prevista per il 15 giugno.

Come riportato da Eturbonews, l'industria del turismo procura il 9,5% del Pil della Giamaica; contribuisce al 50% degli utili in valuta estera dell'economia e genera 354mila posti di lavoro diretti, indiretti e indotti.



“È in questo contesto che siamo ansiosi di rilanciare il turismo - spiega il ministro -, che è stato gravemente penalizzato dalla pandemia. La perdita stimata delle entrate dirette da questo settore da aprile 2020 fino a marzo 2021 è di 38,4 miliardi di dollari. La perdita complessiva stimata per l'economia cresce però a 107,6 miliardi di dollari”. Il ministro assicura che la riapertura sarà effettuata in modo sicuro per proteggere operatori turistici in prima linea, cittadini giamaicani e visitatori.