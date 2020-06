Anguilla, tracciata la road map per la riapertura

16:43

L'isola di Anguilla, piccolo paradiso da 15.000 abitanti nei Caraibi britannici, muove i primi passi verso la riapertura.

Non c'è ancora un data ufficiale che segnerà il ritorno dei visitatori internazionali, ma l'amministrazione ha tracciato una road map in due fasi che prevede prima il rientro dei residenti sparsi per il mondo, e poi l'arrivo dei turisti quando saranno completate alcune attività, come la formazione del personale sanitario, la messa a punto del sistema di immigrazione on line, l'adozione di check-in check-out virtuali negli hotel.



“Manterremo aggiornati i nostri partner di viaggio sui progressi perché non vediamo l'ora di dare il benvenuto a tutti ad Anguilla” ha Cardigan Connor, segretario parlamentare del turismo. “Ma vogliamo riaprire in modo sicuro e responsabile”.