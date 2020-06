Arriva in Italia il roadshow digitale europeo della Slovenia

di Oriana Davini

08:00

Farà tappa in Italia il prossimo 17 giugno il roadshow digitale europeo con cui l'Ente Sloveno del Turismo presenta agli adv l'offerta turistica della destinazione.

Sicurezza e sostenibilità ambientale, ma anche vacanze mare e l'offerta termale slovena saranno al centro dell'appuntamento in lingua italiana: oltre ad Aljoša Ota, direttore dell'ente per l'Italia, parteciperanno anche Igor Nove, direttore Ente del Turismo Portorose e Pirano e Iztok Altbauer, direttore dell'Associazione delle Terme della Slovenia.



"Abbiamo ideato il nuovo marchio Green&Safe - spiega Aljoša Ota - per indicare gli elevati standard igienici e i protocolli seguiti, nonché le raccomandazioni sostenibili cui si sono adeguati i fornitori e le destinazioni turistiche, in modo da aumentare la fiducia degli ospiti".