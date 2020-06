08:01

Le Maldive riapriranno le frontiere il prossimo 15 luglio. L’annuncio è arrivato dal presidente Ibrahim Mohamed Solih, nel corso di un discorso alla nazione. La destinazione tornerà, quindi, ad accogliere il turismo internazionale.

I resort, i liveaboard e gli hotel situati in isole disabitate torneranno in attività in contemporanea con la riapertura delle frontiere, il 15 luglio 2020; mentre le guesthouse e gli alberghi posizionati nelle isole abitate apriranno dal 1° agosto 2020.



Misure sicurezza

Per contenere la diffusione del Covid-19, il Ministero del Turismo ha varato il ‘Public Health Interventions to Prevent COVID-19 Transmission in the Tourism Sector’, contenente le linee guida per la riapertura delle strutture di villeggiatura.



Secondo le misure, i visitatori non sono tenuti al pagamento di alcuna tassa aggiuntiva, né a produrre un certificato o un risultato negativo del test per il Covid-19 prima dell'ingresso alle Maldive.



Per i turisti senza sintomi, non c’è obbligo di quarantena.



Le linee guida saranno comunque riviste periodicamente sulla base di ulteriori sviluppi del quadro epidemiologico, con aggiornamenti regolarmente pubblicati sui siti del Ministero del Turismo e del Ministero degli Affari Esteri del Paese.