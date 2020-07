Il Giappone pronto a ripartire, nuovo video promozionale

11:16

Dopo aver revocato lo stato di emergenza il Giappone sta vivendo una lenta ripresa delle attività economiche e commerciali e torna a guardare al turismo europeo, anche grazie alla riattivazione dei collegamenti aerei delle due compagnie di bandiera, All Nippon Airways e Japan Airlines.

I vettori hanno infatti ripreso, seppure con forti limitazioni, i voli settimanali dai più importanti hub europei, attivando straordinarie misure di sicurezza per la tutela della salute dei passeggeri.



Vicinanza ai Paesi colpiti

Intanto per ricominciare a risvegliare l’immaginazione dei potenziali clienti la Japan National Tourism Organization ha diffuso ‘Beyond the clouds, there is always light’, un nuovo video promozionale che vuole essere un deciso messaggio di vicinanza a tutte le nazioni colpite dalla pandemia del Covid-19 e di speranza che presto si ricominci a viaggiare.



Il video ha una pagina internet dedicata che accompagna le belle immagini del Sol Levante con un messaggio: "Oltre le nuvole, c’è sempre luce. Non perdere l’ispirazione nonostante i tempi bui. Continua a sognare luoghi ed esperienze che sono sempre e ancora alla tua portata. Un giorno ricominceremo ad esplorare in libertà. Ricorda che il Giappone ti aspetta per una nuova avventura".



Per quanto riguarda le norme di tutela della salute pubblica, in Giappone rimangono valide tuttora le raccomandazioni del Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare, che invitano ad evitare di radunarsi in gruppi in aree con scarsa ventilazione, posti affollatti e contatti ravvicinati – le 3 C: closed spaces, crowded spaces, closed contact-settings.

Le aziende dei trasporti pubblici raccomandano ai passeggeri di disinfettare le mani prima di accedere ai mezzi e a tenere i finestrini delle vetture aperti.