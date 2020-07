Disneyland Paris: il regno della magia ha riaperto in totale sicurezza

14:02

Disneyland Paris ha riaperto ieri i cancelli ai visitatori garantendo un’esperienza serena, nel pieno rispetto delle normative.

Riapertura a tappe

La riapertura graduale, con le nuove misure sanitarie e di sicurezza richieste dal governo e dalle autorità, è iniziata dai due Parchi Disney, dal Disney Village e dal Disney’s Newport Bay Club Hotel. Nelle prossime settimane seguirà la riapertura degli altri alberghi: il Disney’s Hotel Cheyenne operativo dal 20 luglio, il Disney’s Hotel Santa Fe dal 3 agosto e il Disneyland Hotel dal 7 settembre.



Natacha Rafalski, presidente di Disneyland Paris, accompagnata dai personaggi Disney e dai membri del cast ha inaugurato ufficialmente la riapertura. "Questo giorno tanto atteso è un successo collettivo e il risultato di un incredibile lavoro di squadra che parte dai nostri cast member e dai magic keeper, coloro che hanno avuto cura del nostro resort durante questo periodo, e arriva fino ai nostri partner continuamente impegnati a fornirci un prezioso supporto. Oggi inizia un nuovo capitolo pieno di ottimismo a Disneyland Paris: poter offrire nuovamente ai nostri ospiti l'opportunità di condividere momenti felici con la famiglia e con gli amici non è mai stato più emozionante”.



Le novità

Fra le novità, entro fine anno è prevista l’apertura di due nuove attrazioni, Cars Route 66 Road Trip e Disney Junior Dream Factory nel Parco Walt Disney Studios. Per gli amanti del mondo Marvel invece, il Disney's Hotel New York - The Art of Marvel completamente rinnovato e primo hotel Marvel a mondo aprirà le sue porte prossimamente.

E nel 2021 torneranno eventi live come Disneyland Paris Pride, Electroland e Disneyland Paris Run Weekend.