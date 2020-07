Viaggiare ai tempi del Covid, il vademecum per chi parte

13:53

Un’estate anomala, questa, che richiede qualche precauzione in più a chi voglia mettersi in viaggio. A sintetizzarle tutte ci ha pensato SOStariffe.it, che fornice le cinque informazioni essenziali da conoscere prima di partire.

Il primo consiglio, il più importante, è quello di tenere sempre a portata di mano un paio di mascherine e del gel igienizzante, da utilizzare nel caso in cui non si abbia la possibilità di lavarsi le mani. Oltre ai classici farmaci generici e a quello che è di solito contenuto in una cassetta del pronto soccorso, sarebbe molto utile dotarsi di un termometro. Si ricorda, infatti, che nel caso in cui si avesse la temperatura corporea superiore ai 37,5° si dovrebbe evitare di viaggiare ed eventualmente fare un tampone per verificare di non aver contratto il coronavirus.



Il secondo consiglio, dedicato a chi voglia utilizzare l’auto, è che se si viaggia con persone non conviventi è obbligatoria la mascherina e in un’auto da 5 persone ci potranno essere solo 3 passeggeri. Da notare, però, che alcune regioni come il Veneto, la Liguria, l’Emilia Romagna e la Puglia hanno fissato delle misure meno restrittive, permettendo l’occupazione di tutti i posti della vettura anche tra persone non conviventi.



Le precauzioni in treno e in aereo

Per quanto riguarda, invece, treni e aerei, sui convogli a lunga percorrenza sarà disponibile anche il servizio di ristorazione: la consegna avverrà sul posto, in confezioni sigillate e monodose. A bordo dei treni saranno presenti dispenser di disinfettanti e si dovrà indossare la mascherina.



Mascherine obbligatorie per tutta la durata del viaggio anche in aereo, dove dovranno essere cambiate ogni 4 ore. È nuovamente possibile portare il trolley in cabina, come bagaglio a mano, rispettando però le condizioni fissate dalla compagnia aerea. Sarà inoltre necessario compilare un'autocertificazione prima di salire sul volo, nella quale vengono messe nero su bianco le proprie condizioni di salute e si indica l'indirizzo di soggiorno, per poter essere ricontattati in caso di necessità.



Tenersi aggiornati

Per quanto riguarda, poi, i viaggi all’estero, dal 15 giugno sono possibili gli spostamenti per tutti i Paesi europei dell'area Schengen, mentre per il resto dei Paesi del mondo è stata momentaneamente stilata una lista verde di Paesi verso i quali si può viaggiare. In questo caso il consiglio è di consultare il portale Re-open EU, per essere sempre aggiornati sulle informazioni riguardanti l'Unione europea, e il portale Viaggiare sicuri della Farnesina, per ricevere notizie in tempo reale sulla situazione riguardante il resto dei Paesi del mondo. L’elenco dei Paesi in cui è consentito viaggiare o per cui sono previste misure restrittive può essere aggiornato su base quotidiana.



Stipulare un'assicurazione

Infine l’ultimo consiglio è quello di stipulare un’assicurazione viaggi che possibilmente includa una copertura Covid. Si tratta, spiega SOStariffe.it, di un'assicurazione che comprende l'assistenza medica illimitata, la consulenza medica online disponibile h24, il rimpatrio sanitario e il rientro anticipato se necessario, senza limiti di età. Si consiglia di attivarla sia per i viaggi brevi, sia per quelli più lunghi e a maggiore distanza dall'Italia.



A questo proposito SOStariffe.it fornisce un comparatore di assicurazioni online, disponibile anche in versione mobile grazie all'applicazione scaricabile gratuitamente da iOS e Android store