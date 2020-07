Thailandia: Tat prevede un calo dell'80% delle entrate turistiche

12:46

L'anno scorso circa 40 milioni di turisti hanno scelto la Thailandia, attratti dalle coste, dalla cultura e dalla gastronomia. Tuttavia, secondo quanto indicato dalla Thailand Tourism Authority, nel 2020, il Paese faticherà ad attrarre anche un quarto di quel numero.

Pubblicità

Come riportato da Travelmole, il turismo si è bloccato in aprile, quando la Thailandia ha imposto il divieto a tutti i voli passeggeri in arrivo. Il Paese - che finora è riuscito a contenere Covid-19 - sta discutendo di corridoi di viaggio con paesi vicini e anch’essi a basso rischio, ma nessuno ha ancora individuato quando questa modalità potrebbe verificarsi. E intanto i confini rimangono chiusi a quasi tutti i turisti stranieri.



Il settore dei viaggi è già sopravvissuto a crisi devastanti, tra cui lo tsunami del 2004, l'aviaria e le epidemie di Sars. “Ma l'impatto della pandemia di coronavirus è senza paragoni - afferma Tanes Petsuwan, deputy governor for marketing communication di Tat -. Durante le crisi precedenti, le entrate sono diminuite di circa un quinto. Quest'anno, la pandemia di coronavirus dovrebbe causare un calo delle entrate dell'80%”. A peggiorare le cose, l'economia thailandese è diventata ancora più dipendente dal turismo, rappresentando quasi il 20% del Pil. E circa 4,4 milioni di persone sono impiegate in tutto il settore: dai trasporti alle agenzie di viaggi, a ristoranti e hotel.