Regno Unito, Baleari e Canarie chiedono revoca dell’obbligo di quarantena

Sono già oltre 50mila le firme per chiedere al Regno Unito di escludere le Baleari e le Canarie dal provvedimento che impone la quarantena a chi arriva nel Paese dalla Spagna. Una doccia gelata anche per i turisti britannici in vacanza nelle isole.

Su change.org è stata lanciata una petizione per chiedere al Governo britannico di revocare il provvedimento. L'obiettivo è di 76mila firme e solo in 36 ore ne sono state raccolte oltre 56mila.



Una richiesta su cui sta lavorando anche l'Esecutivo spagnolo. La ministra degli Esteri spagnola, Arancha González Laya, sta infatti trattando per escludere le Baleari e le Canarie dalla lista dei luoghi dai quali i viaggiatori devono sottoporsi a quarantena per salvare la stagione turistica.