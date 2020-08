La decisione di Speranza: test rapidi per chi arriva da Spagna e Grecia

09:29

Continua ad aumentare il numero dei nuovi contagiati, soprattutto giovani, che tornano dalle vacanze in Spagna, Grecia, Malta e Croazia.

Una svolta nella curva pandemica che ha spinto il ministro della Salute Roberto Speranza ad avviare la procedura per effettuare test rapidi negli aeroporti ai turisti itailani di ritorno dai Paesi mediterranei.



I controlli, però, saranno effettuati anche nei porti, nelle stazioni e ai valichi terrestri, in attesa - spiega corriere.it - di decidere se allungare o meno la lista dei Paesi da cui è obbligatorio mettersi in quarantena appena rientrati.



La scelta di effettuare test e non tamponi è stata fatta per garantire la verifica immediata, dal momento che il tampone va ripetuto dopo qualche giorno e non dà un risultato in tempi rapidi.