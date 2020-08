17:26

“Penso che la maggior parte di noi abbia capito che la vacanza è finita”. Non lascia spazio a interpretazioni l’affermazione con cui il ministro della Salute della Norvegia, Bent Høie, ha iniziato la sua conferenza stampa sul tema Covid.

Il consiglio ai norvegesi è chiaro: evitare qualsiasi viaggio all’estero, anche in Paesi che registrano pochi casi di infezione. "Dobbiamo rimboccarci le maniche - ha aggiunto il ministro secondo quanto riportato da repubblica.it -, perché abbiamo un lavoro da svolgere: impedire al virus di costringerci a chiudere di nuovo il Paese".



Tra le decisioni di Høie la chiusura dei bar in tutta la Norvegia dopo la mezzanotte, mentre le riunioni rimarranno limitate a 200 persone e gli sport per adulti non riprenderanno più il 1 ° settembre come previsto. Le mascherine dovrebbero essere rese obbligatorie sui trasporti pubblici, con una decisione prevista per il 14 agosto; tutti coloro che possono andare in bicicletta anziché prendere i mezzi pubblici dovrebbero farlo.