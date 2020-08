Sudafrica: un'app per fare rinascere il turismo del Paese

16:43

Il Sudafrica inizia a lavorare per il futuro e prepara il lancio di una nuova app, che avrà una duplice funzione: fornire informazioni e formazione agli attori del settore per prepararsi alla fase di rilancio; al contempo diventare uno strumento per i turisti, in primo luogo quelli domestici e, quando il Paese riaprirà ai flussi internazionali, anche al resto del mondo.

Opus4business, questo il nome della app, avrà come primo obiettivo fornire alle strutture ricettive e ai ristoranti gli strumenti per mettersi in regola con i protocolli forniti dal Wttc in materia di Covid e aggiornare tutti gli attori su quanto succede nell’industria turistica.