Il Giappone punta sulle magie di Harry Potter per fare ripartire il turismo

13:37

C’è chi si affida anche alle magie di Harry Potter per fare sì che il turismo torni presto alla normalità. È il caso del Giappone, che punta ora sulla nota saga per attrarre turisti da ogni parte del mondo.

Aprirà nel 2023 il ‘Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter’, che sarà quindi il secondo parco a tema sull’argomento dopo quello già esistente in Gran Bretagna.



Si tratta di un investimento a lungo termine, scrive la Bbc, pensato proprio per intercettare nuovi flussi in un anno in cui si spera che il settore abbia ripreso la sua normalità. Il complesso verrà realizzato all’interno di un parco pubblico e vedrà la collaborazione tra Stati Uniti e Giappone.