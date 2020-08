Google ‘scoraggia’ i viaggi in Spagna

12:33

Google frena i viaggi in Spagna? La questione viene sollevata proprio in terra iberica, dove il portale di informazione trade preferente.com, che sottolinea come le informazioni veicolate da Big G nelle ricerche inerenti il turismo penalizzino la Spagna. I nuovi servizi di informazione legati al Covid, che puntano a consigliare all’utente dove viaggiare in base ai casi di Coronavirus, scoraggerebbero i viaggi verso la destinazione.

Durante l’emergenza, infatti, Google ha iniziato a far comparire nelle ricerche dei luoghi il numero di casi Covid e le restrizioni di viaggio, oltre alla percentuale di hotel aperti e ai voli sulla destinazione.