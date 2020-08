Parigi, mascherine obbligatorie in tutta la città

14:52

Continua la crescita dei contagi in Francia e, come conseguenza, il prefetto di Parigi e la sindaca Anne Hidalgo hanno deciso di estendere l’uso obbligatorio della mascherina in tutta la capitale.

Oggi, invece, l’utilizzo della mascherina era obbligatorio solo in alcune zone della città, quelle considerate a maggiore afflusso sia per i turisti che per i residenti.



Nelle prossime ore, quindi verrà esteso l’obbligo di utilizzo, che riguarda come in Italia i luoghi chiusi in cui sono presenti più persone.