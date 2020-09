Maldive, nuove regole per i viaggi

15:45

L’aumento dei casi di Covid-19 alle Maldive ha fatto scattare nuove misure per i viaggi sull’arcipelago.

L’annuncio, come riporta ansa.it è arrivato direttamente dal ministero degli Esteri: il dicastero ha precisato che tutti i turisti in arrivo dovranno presentare un certificato di test negativo al Covid-19. Una decisa marcia indietro rispetto all’apertura di metà luglio, dove erano stati resi possibili gli arrivi internazionali senza nessun obbligo di documenti.



Dalla riapertura dei resort, precisa il sito dell’agenzia di stampa, sono risultati positivi 29 dipendenti locali e 16 stranieri, posti in isolamento presso le strutture.