Ornella Gamacchio nuovo direttore per l’Italia di Turismo Irlandese

Cambio al vertice di Turismo Irlandese: Ornella Gamacchio (nella foto) prende il posto di Niamh Kinsella nel ruolo di direttore per l'Italia.

Già membro del team dell'Ente, con il quale collabora da nove anni, Gamacchio ha alle spalle esperienze in diversi enti del turismo stranieri, tra cui Visit Britain e Seychelles Tourist Office.



Kinsella, sotto la cui guida i flussi italiani per l'Irlanda hanno registrato il raddoppio delle presenze portando la Penisola a essere il quinto mercato internazionale, sarà il nuovo direttore dell'ente irlandese in Germania, uno dei principali bacini turistici per l'isola di smeraldo.



"È mio desiderio dare continuità a quanto fatto finora - assicura Gamacchio - con l'obiettivo traghettare il turismo italiano attraverso questo momento complesso e riconsolidare il trend positivo". O. D.