Gli Usa ripartono da TTG Travel Experience

15:39

C’è anche l’Associazione Visit Usa Italia tra gli espositori internazionali che hannoscelto di partecipare al primo appuntamento post lockdown dell’industria del turismo: TTG Travel Experience.

“Siamo felici della presenza degli Stati Uniti a questa speciale edizione della manifestazione - commenta Gloria Armiri, group brand manager di IEG -; anche con le attuali limitazioni a viaggiare al di fuori dell’Europa è importante lanciare un messaggio positivo per il futuro”.



Vicini agli agenti di viaggi

L’associazione ha trascorso i lunghi mesi di isolamento e quelli della fase due a fianco degli agenti di viaggi e dei soci con un fitto calendario di attività online, tra cui 45 webinar con una adesione media di 300 partecipanti, 2 tavole rotonde per consultazioni e confronti con soci, ospiti italiani e americani e il concorso fotografico 'La Mia America' per gli agenti di viaggi aderenti al programma USA & MASTER Ambassador 2020.



Ora, però, è tempo di preparare la ripartenza anche se “la prudenza e la sicurezza sono le priorità nell’attuale contesto di convivenza con il Covid-19 - dichiara il presidente dell’associazione Massimo Loquenzi (nella foto) -. Priorità che devono essere però coniugate con un atteggiamento propositivo che guarda con fiducia a una ripresa dei flussi da e per gli Stati Uniti”.



I nuovi programmi

Dopo la pausa estiva il consiglio direttivo dell’associazione sta elaborando alcuni programmi per tenere alta l’attenzione del trade sulla destinazione. Con l’avvio, a settembre, del nuovo calendario di formazione online, con 19 webinar in programmazione, è stato annunciato il corso ‘Digital Training: Strategie di Comunicazione e Gestione Canali Social’, uno strumento per aggiornare le tecniche di comunicazione degli agenti di viaggi nei confronti dei loro clienti.



Nell’ambito dell’alta formazione l’associazione porta avanti il programma ‘Advanced Training’, svolto da divulgatori americani per professionisti alla ricerca di approfondimenti e mete meno conosciute; si comincia con il National Park Service, che amministra il più grande sistema di parchi nazionali al mondo.



Allo studio anche una piattaforma per la condivisione delle esperienze americane più segrete ed esclusive dei soci e degli agenti di viaggi e un programma di selezione di nuovi contenuti per il sito dell’associazione e i suoi canali social.



Lo stand in fiera sarà anche l’occasione per un incontro, finalmente de visu, tra i rappresentanti dell’associazione, US Commercial Service e Brand Usa per esaminare i programmi del prossimo anno, in particolare la nuova edizione di Showcase Usa – Italy 2021.