Everest, il Covid blocca il trekking

Il Coronavirus non risparmia il trekking. Anche le storiche ascensioni all’Everest sono ferme ormai da parecchi mesi, come riporta adnkronos.com.

Una ricaduta economica pre nulla trascurabile, considerando che il giro d’affari che ruota intorno alla montagna più alta del mondo viene quantificato in 25-30 milioni di dollari l’anno. Ma a questi si devono aggiungere i biglietti aerei emessi in poggi parte del mondo.



L’impatto è forte anche sull’occupazione della popolazione locale, che in gran parte dipende proprio dai turisti che scalano la montagna.