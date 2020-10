Gli inglesi vogliono più test per tornare a viaggiare all’estero

08:00

I britannici vogliono tornare a viaggiare. A rivelarlo è una ricerca condotta nel Regno Unito da Advantage Travel Partnership su un campione di 1.089 viaggiatori.

Secondo l’indagine, tre quarti degli intervistati ha dichiarato di voler intraprendere un viaggio nel Regno Unito o all’estero nei prossimi tre o sei mesi, se le restrizioni lo consentiranno.



Il 42%, si legge su TravelMole, ha dichiarato che prenderebbe in considerazione un viaggio all’estero già a febbraio; il 66% tra maggio e l’inizio dell’estate 2021; e l’80% verso la fine della stagione.



Più test

Il 55% si è detto disposto a viaggiare subito se al posto dell’attuale regime di quarantena ci fosse un sistema di doppio test, in uscita e in entrata, e una riduzione del periodo di quarantena.



Quasi 6 su 10 sarebbero disposti a pagare di tasca propria per un test, se ciò significasse poter viaggiare liberamente verso una destinazione, mentre il 32% preferirebbe che il test fosse incluso nel costo della vacanza.