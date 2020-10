Bahamas verso la riapertura delle spiagge al turismo internazionale

13:30

Alle Bahamas si valuta la riapertura delle attività turistiche di Nassau. In un’intervista al Bahams Tribune, il ministro del turismo Dionisio D’Aguilar ha dichiarato che il primo ministro Hubert Minnis inizierà “un’attenta riflessione” sulla ripertura delle spiagge turistiche a partire dal primo novembre.

Pubblicità

Secondo D’Aguilar, nessuno vorrà raggiungere le Bahamas fino a quando le principali spiagge non saranno completamene riaperte al pubblico.



Il primo ministro valuterà perciò la possibilità di una riapertura sicura di Nassau. “Non si tratta solo di mettere in piedi un sistema di test - ha spiegato D’Aguilar -, ma di rendere la nostra destinazione attraente per i potenziali visitatori”.



Secondo quanto annunciato da D’Aguilar, il Ministero del Turismo intende iniziare una campagna di promozione sul mercato statunitense già subito dopo le elezioni presidenziali.