Disneyland Paris chiude al pubblico: restano aperte le prenotazioni per Natale

19:30

Da questa sera Disneyland Paris chiude le porte ai visitatori fino a febbraio 2021. La conferma è arrivata direttamente dai canali social del parco divertimenti, poche ore dopo l’annuncio da parte del presidente Emmanuel Macron di un lockdown in Francia.

Il parco spera però di poter riaprire per le feste di Natale. Nel post pubblicato su Twitter, lo staff ha comunicato che le prenotazioni per il periodo compreso tra il 19 dicembre e il 3 gennaio continueranno ad essere accettate, in previsione di un’apertura speciale, se la situazione dei contagi e le misure del Governo lo consentiranno.