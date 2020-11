10:48

Stop a tutti i viaggi leisure fino all’inizio di dicembre sia all’interno della Gran Bretagna sia fuori dai confini. Il lockdown varato dal Governo britannico, che prenderà il via giovedì prossimo e durerà per un mese, comprenderà tra le misure anche lo stop totale ai viaggi oltre che agli spostamenti non essenziali e alla chiusura o riduzione di orario delle attività commerciali.

La decisione ha colto alla sprovvista l’industria del turismo del Paese, alle prese con un tentativo di fare ripartire la macchina attraverso i primi corridoi creati con alcune destinazioni turistiche.



Secondo quanto riportato da TTG Media, tra le prime reazioni c’è stata quella dell’Abta, che ha immediatamente chiesto un sostegno economico per il settore, già duramente colpito dagli effetti della pandemia, mentre easyJet Holidays, che aveva in programma migliaia di partenze, ha attivato la macchine per avvisare i clienti e iniziare a proporre alternative.