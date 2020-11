Russia: dal 2021 arriva il nuovo visto elettronico

08:47

Scatterà dal 1° gennaio 2021 il nuovo visto elettronico per chi arriva in Russia da 52 Paesi. Il Paese cerca così di portarsi avanti per velocizzare la ripresa del turismo, aiutando gli ingressi con un nuovo sistema elettronico che dovrebbe velocizzare e stimolare gli arrivi una volta riaperte le frontiere internazionali.

Il nuovo visto elettronico, spiega eturbonews sarà valido per i cittadini di stati membri dell'Ue, Cina, India, Messico, Arabia Saudita, Turchia e Giappone e permetterà di entrare in Russia per turismo, lavoro, visite ad amici e parenti e motivi umanitari.



La richiesta del visto, valido 60 giorni dal rilascio, potrà essere effettuata direttamente sull'apposito sito gestito dal Ministero degli Esteri oppure tramite app e sarà elaborata al massimo entro quattro giorni. O. D.