Uk-Grecia: via libera al corridoio, ma non ci sono voli diretti

Un corridoio turistico senza voli diretti. Le cinque isole della Grecia le cui porte restano aperte per i viaggiatori Uk non saranno però collegate con la Gran Bretagna in bassa stagione. Il che significa che chi arriva dalla terra d’Albione dovrà necessariamente fare la quarantena.

Secondo le ultime indicazioni del Governo inglese, le isole che restano collegate con i corridoi sono Corfù, Creta, Rodi, Zante e Kos. Ma secondo gli operatori del settore è inutile, dal momento che nel periodo invernale non ci sono voli diretti. Il passaggio da Atene resta obbligato, ma la città non è compresa nel corridoio e dunque scatta inevitabilmente la quarantena.