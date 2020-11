Francia: “Abbiamo ripreso il controllo sull’epidemia”

16:29

Primi segnali di speranza nella battaglia contro il Covid arrivano dalla Francia. Il Paese, che già parecchio prima dell’Italia aveva ripreso il lockdown per limitare la diffusione del virus sembra vedere i primi successi nel contenimento dell’epidemia.

“Abbiamo ripreso il controllo sull’epidemia” ha infatti dichiarato il ministro francese alla Salute, Olivier Véran, sottolineando che da 10 giorni consecutivi il virus comincia a circolare meno, con una diminuzione dei nuovi casi e un calo del tasso di positività e di incidenza.



“Riprendiamo il controllo sull'epidemia ma non abbiamo ancora battuto il virus. Chiaramente, è troppo presto per gridare vittoria e rilassarci nel nostro sforzo”, ha aggiunto il ministro francese della Salute.



Ieri sono stati 270 gli ingressi in terapia intensiva in Francia, il livello più basso raggiunto nelle ultime 3 settimane.